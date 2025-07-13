بينها الرواتب.. اجتماع حكومي في كردستان لبحث عدة ملفات

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز أن "رئيس حكومة ، ، عقد اجتماعًا مخصصًا لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بجهود ونتائج المباحثات والمفاوضات مع بشأن الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الإقليم، بحضور نائب رئيس الحكومة ".وأكد الاجتماع "ضرورة تضافر الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة، لا سيّما في ظل وجود إجماع وموقف موحد لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لإقليم ، باعتبارها حقوقًا قانونية ودستورية للمتقاضين".وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كردستان تواصل العمل المشترك لإنهاء هذه الأزمة التي، ألقت بظلالها السلبية على معيشة متقاضي الرواتب والمواطنين عمومًا، إذ تُعد هذه القضية من الأولويات القصوى للحكومة، ولذلك فإنها تبذل جهودًا حثيثة ومتواصلة لمعالجتها".