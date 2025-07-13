استدعاء برلماني لمسؤولين بوزارة الزراعة ومحافظة بغداد بشأن الاستيلاء على أراض بالمدائن

وقال المكتب الاعلامي للجنة في بيان ورد لـ ، ان " النائب تتابع باهتمام بالغ ما يجري من تجاوزات خطيرة واستيلاء غير قانوني على بعض الأراضي الزراعية في قضاء المدائن بمحافظة بعداد من قبل جهات متنفذة تحاول فرض الامر الواقع خارج اطار القانون".وأضاف ان "اللجنة قررت استدعاء كل من لدائرة الاراضي الزراعية في ومدير مديرية زراعة ومدير زراعة قضاء المدائن، الى جلسة خاصة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، للتدقيق بالمعلومات الواردة والوقوف على تفاصيل التجاوزات وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة بحق المقصرين والمتورطين".وأكدت عزمها "فتح ملف جميع العقود الزراعية في بغداد وخصوصا تلك المتعلقة بقضاء المدائن واقضية اخرى في بغداد واخضاعها للتدقيق الشامل بما يضمن حماية المال العام وحقوق الفلاحين والمواطنين ويضع حدا لتدخل الجهات التي تستغل النفوذ للاستحواذ على اراضي زراعية خلافا للقانون".وشدد رئيس اللجنة النائب زياد "على عدم السماح بتحويل الاراضي الزراعية الى غنائم توزع بين المتنفذين"، مشيرا الى "اتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية لكشف الحقائق واستعادة الاراضي التي يتم التلاعب بملكيتها".وذكر ان " لن تتهاون مع اي جهة تحاول التلاعب بمقدرات المواطنين او تستغل مواقعها لفرض هيمنتها خارج القانون"، داعيا "القضاء وهيئات الرقابة المعنية لمساندة لجنة النزاهة النيابية في التصدي لاي محاولات للعبث بالاراضي الزراعية".