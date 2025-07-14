البرلمان والمحكمة الاتحادية يؤكدان أهمية ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات

وذكر للمحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " رئيس استقبل، في مكتبه رئيس لبحث التعاون المشترك بين السلطات".وتابع، ان "اللقاء أكد على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية للمحافظة على النظام السياسي في البلد واحترام الحقوق الدستورية لمكونات الشعب العراقي كافة".