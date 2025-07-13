نواب يصفون تأخير جداول الموازنة بـ "السابقة الخطيرة"

مخاوف من استغلال اموال الدولة في الدعايات الانتخابية بسبب غياب الرقابة

عدَّ برلمانيون عدمَ ارسالِ جداولِ الموازنةِ من قبلِ مجلسِ الوزراءِ بأنه سابقة ٌ خطيرة ٌ. مؤكدين وجودَ خروقاتٍ قانونيةٍ في مواطنِ الصرفِ مع مخاوفِ استغلالِ الاموالِ في الدعاياتِ الانتخابيةِ بسببِ غيابِ الرقابةِ على الاَموال.