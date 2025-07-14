سكان منطقة زراعية في الزعفرانية يواجهون الازالة ... ما القصة؟

الاهالي: لدينا سندات منذ أكثر من عقد وادرجت المنطقة ضمن قرار التمليك

يواجه سكان احدى المناطق الزراعية في الزعفرانية ببغداد قرار الازالة من قبل احد المستثمرين على الرغم من امتلاكهم سندات زراعية منذ أكثر من عقد كما ان مناطقهم شملت بخدمات الجهد الخدمي، وإدراجها ضمن قرار التمليك