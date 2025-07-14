رئيس الوزراء: لن نقبل بوجود أي سلاح خارج نطاق الدولة

وقال في مقابلة متلفزة تابعتها ، انه "في الوقت الحاضر لا توجد زيارة حكومية عراقية إلى "، مبينا "اننا نجحنا بتأسيس شراكة استراتيجية مع ".واكد ان "علاقتنا مع قائمة على المصالح المتبادلة"، نافيا "وجود إدارة إيرانية للشأن الداخلي في ".وتابع ان "لإيران وقفة مشرفة مع العراق في مواجهة الإرهاب"، موضحا ان "ملف حصر السلاح بيد الدولة هو موضوع عراقي خاص".واعرب عن رفضه "لوجود أي سلاح خارج نطاق الدولة"، لافتا الى ان "المرجعية الدينية كانت تدعو طيلة السنوات السابقة لحصر السلاح بيد الدولة".وذكر ان "العلاقات مع طبيعية وتسير في مسارها الصحيح"، لافتا الى ان " حريصة على إبقاء العراق بعيداً عن الصراع".وأشار الى ان "التحقيق جارٍ لتحديد منفذ تدمير الرادارات العراقية"، مؤكدا "اننا لن نسمح لأي جهة بتهديد القضاء العراقي".