إجراءات العراق بعد الخرق الإسرائيلي

وقال ، خلال لقاء متلفز تابعته ، إن "العدوان الإسرائيلي على مثّل حدثاً خطيراً يهدد بانزلاق إلى صراع لا علاقة له به، وهو ما يتعارض مع الدستور العراقي وثوابت ".وأضاف: "اتخذنا خطوات دبلوماسية فورية تمثلت بتقديم شكوى رسمية إلى ، وإجراء اتصالات لدعم هذا الموقف"، مبيناً أن "ما حصل لا يمكن تبريره على أنه حرب وقائية، بل هو اعتداء واضح على دولة ذات سيادة وعضو في ".وأوضح السوداني أن "الأولوية كانت الحفاظ على الأمن الداخلي والموقف السياسي الموحد"، مشيراً إلى أن "الحكومة نجحت في بلورة موقف وطني جامع يرفض العدوان وانتهاك السيادة، ويعزز موقف الدولة في حماية مصالح العراق والعراقيين، ويمنع انزلاق البلاد إلى أي حرب إقليمية".