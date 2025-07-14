الاطار التنسيقي يؤكد أهمية تأمين البيئة الانتخابية المناسبة

وجاء في بيان صحفي للدائرة الاعلامية للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري، اليوم، في مكتب الدكتور ، وبحضور رئيس ، حيث خُصِّص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب عدد من الملفات الوطنية ذات الأهمية البالغة".وقد ناقش المجتمعون بحسب البيان "التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالعراق، وانعكاساتها المحتملة على أمنه واستقراره ومسار العملية السياسية فيه"، مؤكدين على ضرورة توحيد الموقف الوطني في مواجهة تلك التحديات، وتحصين القرار العراقي بما يخدم مصالح البلاد العليا.كما تناول الاجتماع ملف الانتخابات المقبلة، حيث شدد الحاضرون على أهمية تأمين البيئة الانتخابية المناسبة، وتعزيز الأمن الانتخابي، بما يضمن سلامة الإجراءات وثقة المواطنين، ويشجع على مشاركة واسعة وفاعلة، تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتُكرّس المسار الديمقراطي في البلاد.وفي السياق نفسه، أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إقرار جملة من القوانين المهمة داخل ، لاسيما تلك المرتبطة بمصالح المواطنين واستقرار الدولة، والتي تمسّ بشكل مباشر حاضر ومستقبله، وفق البيان.