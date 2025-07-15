السفارة الأمريكية تدين استهداف حقول كردستان وتطالب بغداد بالتحقيق

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، "تدين الهجمات الأخيرة بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء ، بما في ذلك هجمات 14 و 15 تموز/يوليو على البُنى التحتية الحيوية في حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين في إقليم ".وأضافت السفارة، "يجب على أن تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات على مواقع داخل أراضيها، بما في ذلك المواقع التي استثمرت فيها شركات عراقية ودولية لدعم مستقبل العراق".واعتبرت السفارة، "هذه الهجمات غير مقبولة حيث أنها تُقوّض سيادة العراق وتُضرّ بجهوده في جذب الاستثمارات الأجنبية"، مطالبة الحكومة العراقية بـ"التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة من يقف خلفها".