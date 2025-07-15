رئاسة الإقليم في رسالة لحكومة بغداد: امنعوا الهجمات على الحقول النفطية وعاقبوا مرتكبيها

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لـ ، "ندين بشدة هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية ومناطق أخرى في ، بما في ذلك استهداف حقول النفط في خورمال وسرسنك أمس واليوم".وأضافت "على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع هذه الهجمات، والعثور على مرتكبيها ومعاقبتهم"، موضحة ان "هذه الهجمات تهدد استقرار البلاد وسيادتها، والاستثمارات المحلية والأجنبية".