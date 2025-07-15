المالكي: الاسرة الصحفية اول الداعمين للعملية السياسية وقدمت الكثير من التضحيات

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم نقيب الصحفيين ".وأكد "على ضرورة توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والإعلامي في ودعم الأسرة الصحفية وتمكينها من أداء رسالتها المهنية لكونها أول الداعمين للعملية السياسية وقدمت الكثير من التضحيات الجسام أثناء أداء واجبها المهني".وأشاد المالكي "بدور العراقيين البارز في إيصال صوت العراق إلى العالم من خلال تبني الخطاب الإعلامي الهادف خاصة وانها تتبوأ حاليا رئاسة مما أعطى زخما كبيرا لدورها وتأثيرها الفاعل على الصعد الاقليمية والعربية والدولية".من جهته عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد عن شكره "للدعم الذي تحظى به الأسرة الصحفية من المالكي وباقي في البلاد".