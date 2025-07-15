السفير التركي: قرار زيادة الاطلاقات المائية باتجاه العراق ضمن مبدأ احترام الاتفاقيات

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل بمكتبه اليوم السفير التركي في والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث جملة من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، والتي من شأنها تطوير العلاقات الإستراتيجية وبضمنها ملف المياه وتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة بين البلدين بهذا الصدد".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد أيضاً، بحث التعاون الأمني المشترك بين البلدين، واستمراره في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود "، فيما أشار الأعرجي الى أن " برئاسة رئيس القائد العام للقوات المسلحة، رحبت بشكل رسمي بالاتفاق بين وحزب وقرار الحزب القاضي بنزع سلاحه".وأضاف المكتب، أن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً بالغاً بالملفات المشتركة بين البلدين وتسعى لتمتين العلاقات الثنائية وعلى جميع الصعد".من جانبه أكد السفير التركي، أن "قرار الحكومة التركية بزيادة إطلاق الدفعات المائية باتجاه يندرج ضمن مبدأ احترام والقرارات الأممية".