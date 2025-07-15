العراق يدعو الأطراف السورية لضبط النفس وتغليب لغة الحوار

دعت ، الثلاثاء، جميع الأطراف السورية لضبط النفس وتغليب لغة الحوار.





وأكدت الوزارة موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها لأي انتهاك يمس سيادتها أو يعرض أمن شعبها للخطر.



ودعت جميع الأطراف السورية إلى "ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، ووقف المواجهات والتوترات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الشعب السوري وتُعيق جهود التهدئة والاستقرار".



وجددت الوزارة دعمها الكامل لأي "مساعٍ إقليمية أو دولية تسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وتعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام". وجاء في بيان صحفي للخارجية، "تعرب عن قلق جمهورية البالغ من تصاعد التوترات في الجمهورية العربية السورية، وتدين بشدة التدخلات العسكرية المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة ، وتهديداً لاستقرار المنطقة".وأكدت الوزارة موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها لأي انتهاك يمس سيادتها أو يعرض أمن شعبها للخطر.ودعت جميع الأطراف السورية إلى "ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، ووقف المواجهات والتوترات التي من شأنها أن تزيد من معاناة الشعب السوري وتُعيق جهود التهدئة والاستقرار".وجددت الوزارة دعمها الكامل لأي "مساعٍ إقليمية أو دولية تسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وتعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام".

وشهدت محافظة السويداء جنوب سوريا خلال الأيام الأخيرة تصعيدا أمنيا، واندلعت اشتباكات بدأت في حي المقوس وامتدت إلى قرى أخرى في أرياف المدينة، قبل أن تتدخل قوات وزارتي الداخلية السورية والدفاع، وتشتبك مع المجموعات المسلحة.

وعلى إثر ذلك تدخلت " "، حيث أوعز "الإسرائيلي" ووزير دفاعه للجيش الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وآلياته في السويداء.