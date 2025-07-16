الأعرجي والسفير الأردني يبحثان ملفات أمنية وسياسية مشتركة

وذكر مكتب الاعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء، بحث تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، فضلا عن مناقشة جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الملف الأمني والتنسيق المشترك بين البلدين لضبط الحدود، إلى جانب بحث التحديات الراهنة وارتداداتها على أمن المنطقة والعالم ".وتابع، انه "تم تناول، ما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسان وقصف وتجويع في قطاع ، وشددا على أهمية أن تتحرك دول العالم لوقف القصف والتجويع بحق الشعب الفلسطيني".واكد خلال اللقاء، أن " يدعم الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات والخلافات العالقة بين الدول".