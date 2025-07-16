بحضور 172 نائباً.. البرلمان يعقد ثاني جلسات الفصل التشريعي الأخير

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، أن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٢)، الفصـــل التشريعـــي الثاني - السنـة التشريعية الرابعة، الـــدورة الانتخابية الخامسة".وبين، أن ذلك بحضور "172 نائباً".