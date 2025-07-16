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العراق بشأن قصف دمشق: نحذر من خطورة لجوء اسرائيل لذرائع لتحقيق أهداف توسعية
سياسة
2025-07-16 | 11:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
238 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
ادانت
وزارة الخارجية العراقية
، اليوم الأربعاء، القصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، فيما حذرت من خطورة لجوء اسرائيل لاتخاذ ذرائع لتحقيق أهداف توسعية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نعرب عن إدانة جمهورية
العراق
الشديدة للقصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، والذي نفذه الكيان الإسرائيلي، في انتهاكٍ صارخ ومُتكرر لأحكام القانون الدولي ولقرارات
الشرعية
الدولية"، مؤكدة "رفضها التام لتعريض حياة المدنيين السوريين للخطر، ولتفاقم معاناتهم الإنسانية، مشددةً على ضرورة وقف التصعيد، لما يشكله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها".
وجددت الوزارة "موقف العراق الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول"، محذرة "من خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة".
ودعت الوزارة "
المجتمع الدولي
إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، مشددة "على أهمية حماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وصون كرامتهم، وضمان سلامتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها
سوريا
".
وأكدت "على ضرورة فتح حوار وطني حقيقي بين الادارة السورية في دمشق وممثلي مختلف المكونات السورية، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التماسك المجتمعي".
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