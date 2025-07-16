56 مُستثنى.. المفوضية تحدد موعد قرعة أرقام القوائم الانتخابية

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "عملية القرعة الخاصة بتسلسل الكيانات السياسية ستجري في الخامس من آب المقبل، وتشمل التحالفات والأحزاب والقوائم الفردية، وسيتم تعميم الرقم الذي تحصل عليه الكتلة على جميع المحافظات".وأضاف، أن "تسلسل المرشحين ضمن القوائم يُحدد من قبل الكيانات نفسها، في حين تشمل القرعة أيضًا المرشحين الأفراد"، مشيرًا إلى، أن "بعض الأرقام المثيرة للجدل التي تم استخدامها سابقًا مثل الرقم 56، تم استثناؤها من القرعة الحالية لرفع الحرج عنها".