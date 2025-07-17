السوداني يصدر توجيهات بعد فاجعة هايبر ماركت الكوت

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " دعا الى التحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".وتابع، انه "تم إرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم".