بارزاني يعزي بضحايا فاجعة الكوت ويعلن: أبوابنا مفتوحة أمام المتضررين

وقال في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ الحريق المأساوي في مدينة . نتقدّم بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين".وأكد رئيس الحكومة على استعداد مؤسسات الإقليم لتقديم المساعدة للمتضررين، مضيفاً: "وكما كان دأبه في مؤازرة المنكوبين، فإن أبواب مفتوحة أمام المتضررين، وقد وُضِعت وسائر المؤسسات المعنية في حالة تأهّب لتقديم العلاج والمساعدات الضرورية وكل ما يحتاجه المصابون".