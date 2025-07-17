السيد الصدر يعزي بفاجعة الكوت ويوعز بإرسال وفد الى واسط

وذكر للسيد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحريق حدث نتيجة؛ الإهمال المتكرر والفساد بكل انواعه ".وتابع أن " أوعز بإرسال وفد إلى محافظة لتقديم التعازي لعوائل الشهداء، وزيارة الجرحى، وإبداء المساعدة الممكنة لهم".