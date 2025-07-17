العراق يشكر الدول والمنظمات بعد تعازيها بفاجعة الكوت

قدم وزير الخارجية ، الخميس، شكره الدول والمنظمات العربية والدولية بعد تعازيها بفاجعة .

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وقالت الخارجية في بيان، "يتقدّم نائب رئيس ، ، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة، ووزراء الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات الإنسانية التي أعربت عن تضامنها وقدّمت تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية ، إثر الفاجعة الأليمة التي تمثّلت باندلاع حريق مأساوي في أحد المجمعات التجارية في مدينة بمحافظة ، والذي أسفر – للأسف الشديد – عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين الأبرياء".

وأكدت أن "هذه المواقف التضامنية تعبّر عن عمق العلاقات الإنسانية والروابط الأخوية والدبلوماسية التي تجمع العراق بمحيطه العربي والدولي"، مشيدة بروح المسؤولية التي أبدتها هذه الجهات في مثل هذه اللحظات العصيبة.



وشهدت مدينة الكوت بمحافظة واسط، فجر اليوم الخميس، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.