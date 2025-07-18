الزيدي: المنطقة في حالة غليان والعراق ليس بعيداً عن دائرة الصراع

وقال في تدوينة اطلعت عليها ، إن " ليس بعيداً عن دائرة الصراع، والمنطقة في حالة غليان وتغرق بمشاريع الصهيو-أمريكية.. ما يحدث في مؤامرة أمريكية تستهدف وحدة البلد ووحدة النسيج المجتمعي بأدوات ، الغرض منها دفع الطائفة الدرزية باتجاه الكيان وتوفير ذريعة لاستقطاع جزء من الأراضي السورية (السويداء)، لتضاف إلى أراضي الجولان المحتلة".وأضاف، أن "استغلال العملاء والجهل والتطرف أهم سلاح للعدو في معركته التوسعية بالمنطقة، لذا نجد أمثال هؤلاء بدأت تتعالى أصواتهم باتجاه الحشد مع دعم إعلامي مباشر"، مبيناً أن "إقرار قانون الحشد بوجه مشاريع التوسع والهيمنة المراد المخطط لها بالمنطقة وضمان لاستقرار الوضع السياسي".