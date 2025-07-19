نائب: سنقاطع جلسة الاثنين ما لم يحضرها المسؤولون التنفيذيون

وقال في بيان ورد لـ ، "سنقاطع جلسة الاثنين ان لم يتم تعديل جدول الاعمال ليتضمن حضور المسؤولين التنفيذيين وعلى رأسهم ووزير الداخلية ومحافظ ".وأضاف "لن نحضر لنتحدث مع انفسنا".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل.وتضمن جدول اعمال جلسة الاثنين مناقشة حادثة حريق ومناقشة الهجمات الإرهابية بالمسيرات المفخخة على البنى التحتية في .