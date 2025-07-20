المفوضية توافق على إلغاء "الحبر الانتخابي" خلال الانتخابات المقبلة

– سياسة



قررت ، اليوم الأحد، إلغاء "الحبر الانتخابي" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب قرار للمفوضية، تمت الموافقة على الغاء استخدام الحبر الانتخابي استنادا للمطالعة المشتركة بين دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات وقسم المناقصات والعقود.

أدناه نص القرار الصادر من المفوضية:

