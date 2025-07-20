الرئيس الروسي يُعزي العراق بضحايا فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت

وذكرت الرئاسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية، تلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية بضحايا فاجعة مول هايبر ماركت بمحافظة ".‎وأعرب الرئيس الروسي عن خالص تعازيه ومواساته لفخامة رئيس الجمهورية وللشعب العراقي وذوي الضحايا بهذه الفاجعة الأليمة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.