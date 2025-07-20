السوداني يناقش مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات ووقف العدوان على غزة

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الأحد، لدى صديق.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها بمختلف المجالات في ضوء اتفاقية التعاون السترايتجي التي وقعها أثناء زيارته إلى العاصمة البريطانية مطلع العام الحالي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.وشهد اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق المشترك، لاسيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وضرورة تعزيز المواقف والجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتثبيت التهدئة وإيقاف العدوان المستمر على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات لأهله المحاصرين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وفقا للبيان.