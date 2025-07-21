المحكمة الاتحادية ترد دعويين قضائيتين بشأن حل برلمان كردستان

وقالت أفندي في تصريحات صحفية إن " بدأت جلستها القضائية، وردّت الدعويين المقدمتين بشأن برلمان كردستان".وأضافت أن "الدعوى الأولى رفعت من قبل المدعي عمر ، ضد رئيس ورئيس برلمان إقليم كردستان، وطالب بإصدار الحكم بـ"انعدام الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 2/ 12/ 2024 لأن لم يكمل مهمته بموجب النظام الداخلي ولم يتم التصويت لانتخاب رئاسة البرلمان، وعليه تتحقق حالة عدم انعقاد الجلسة خلال (45) يوماً من تاريخ تصديق النتائج النهائية للانتخابات الواردة في الفقرة (رابعاً) من المادة (10) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل".كما طالب المدعي بـ"الحكم بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم "، و"استعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها (97) مرشحاً فائزاً للبرلمان بسبب أدائهم اليمين كونه إثراء دون سبب"، وأخيراً "إلزام في العراق للتحضير وإجراء انتخابات لبرلمان كوردستان العراق في أقرب وقت ممكن".أما الدعوى القضائية الثانية، فكانت مرفوعة من قبل النائب في عن ، ، والعضوين ببرلمان كردستان كاوة حسن وكورده وان جمال، ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان ، طلبوا فيه "الحكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل بامتناع رئيس إقليم كردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيئة رئاسته وعن منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم لمخالفته للمادة (١10 رابعاً 3) من قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005، والتي تنص على (رابعاً: حل لكوردستان - العراق بمرسوم في الحالات التالية: 3. إذا لم يمنح المجلس الثقة بمجلس الوزراء الثلاث تشكيلات وزارية مختلفة ومتتالية)".