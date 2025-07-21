مجلس النواب يعقد جلسـته الاستثنائية

وافتتح رئيس ، ، أعمال الجلسة الاستثنائية للبرلمان، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.تأتي هذه الجلسة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، والسنة التشريعية الرابعة، والفصل التشريعي الثاني.