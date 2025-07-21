بغداد لواشنطن: اهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، إن "رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، استقبل اليوم الاثنين، الأميركية الجنرال والوفد المرافق له، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ستيف فاغن".وفي مستهل اللقاء رحب "بالوفد الذي ضم القائد الجديد لقوات لمحاربة الإرهاب في وسوريا العميد كيفن لامبارت، والقائد السابق للتحالف الجنرال كيفن ليهي. وجرى استعراض علاقات التعاون بين العراق والتحالف الدولي ومراحل تطوره وتهيئة الانتقال الى العلاقات الأمنية الثنائية مع دول التحالف، فضلاً عن مناقشة أعمال بين العراق والولايات المتحدة والتعاون والتنسيق الأمني، والتطورات في سوريا وتداعياتها على ".وأكد رئيس مجلس الوزراء "اهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات، واحترام سيادة الدول، بناءً على مواثيق والقرارات الدولية والحوارات والتفاهمات، وتفعيل النشاطات الدبلوماسية والتعاون من اجل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".