تقارير صحفية: الولايات المتحدة تعارض مشروع قانون الحشد الشعبي

ونقلت عدد من وسائل الاعلام بينها صحيفة "ذا نيو ريجون" عن المتحدثة باسم ، بروس، قولها ان " تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعدتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية".وأضافت: ان "مشروع القانون أسس الجماعات المسلحة يُرسخ بعض الجهات التي هاجمت المصالح الأمريكية وقتلت أفرادًا أمريكيين هذه خطوة غير مفيدة على الإطلاق".يتضمن مقترح، أقره في شباط، قانون الخدمة والتقاعد لقوات ، ويهدف إلى تنظيم على غرار وكالات الأمن والجيش الأخرى في الدولة.