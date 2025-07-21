البرلمان يرفع جلسته الاستثنائية

رفع ، اليوم الاثنين، جلسته الاستثنائية حول حريق والهجمات على حقول النفط في .



وعلقت صور ضحايا حادثة حريق قرب منصة رئاسة المجلس خلال الجلسة.



وعقدت الجلسة التداولية برئاسة رئيس .وعلقت صور ضحايا حادثة حريق قرب منصة رئاسة المجلس خلال الجلسة.