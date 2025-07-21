الزيدي منتقدا المطالبين بمحاسبة راس الهرم: تناسوا رأس الهرم بجريمة سبايكر وسقوط الموصل

وقال في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، "الاخوة في دولة القانون يطالبون بمحاسبة رأس في السلطة لأنه المسؤول الأول عن كل ما يجري وان كانت قضية جنائية".وأضاف انهم "تناسوا ان رأس الهرم في جريمة وسقوط وعشرات الحرائق والتفجيرات التي حدثت في زمن رئاستهم"، مشيرا الى ان "العدالة ليس لها وجهان بل المنافق هو من له وجهان".