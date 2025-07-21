محمد جعفر الصدر يكتب تغريدة تخص غزة: تموت جوعاً

كتب السفير العراقي في السيد ، تغريدة على موقع "إكس" بشأن وضع قطاع .

وجاء في التغريدة، "أين الانسان تموت جوعاً".

وكان برنامج الأغذية العالمي، حذر من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مشيرا إلى أن المدنيين باتوا يموتون جوعا.

ويعقد على مستوى المندوبين اجتماعا طارئا الثلاثاء، لبحث خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.