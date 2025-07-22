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البرلمان يبرئ ساحته: "لسنا السبب في فوضى الموازنة".. والأنظار تتجه نحو الحكومة
سياسة
2025-07-22 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
215 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد عضو
اللجنة القانونية
في
مجلس النواب
، النائب
يحيى المحمدي
، أن جداول موازنة 2025 لم تصل حتى الآن إلى البرلمان، على الرغم من أنه كان من المفترض إرسالها بنهاية العام الماضي على أقل تقدير.
وقال المحمدي أن "الوزارات ما تزال تعمل على استكمال جداولها، بحسب ما تذكره الحكومة، وهذا يشكل أحد أسباب التأخير". وشدد على أنه "لا يوجد أي تقصير من جانب
مجلس النواب
في هذا الملف، بل على العكس، المجلس بانتظار وصول الجداول للمباشرة بمناقشتها وإقرارها، لكن التأخير ناتج عن تلكؤ الجهات التنفيذية في إنجاز الجداول ضمن المدد القانونية".
ودعا المحمدي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في إرسال جداول الموازنة في وقتها المحدد، نظراً للتأثير السلبي لهذا التأخير في مجمل الأنشطة الاقتصادية والتنموية في البلاد.
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