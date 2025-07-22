كردستان تحول 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد

وقالت الوزارة عبر بيان لها، "تم تحويل مبلغ 120 مليار دينار إلى حساب ، من الإيرادات غير النفطية".وبينت أنه "قد تم إيداع المبلغ نقداً في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية لدى فرع للبنك المركزي العراقي".