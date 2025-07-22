اجتماع رفيع.. القضاء يرفع شعار "منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان"

حضر الاجتماع ، القاضي ، ونواب رئيس ، القاضي (رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة)، والقاضي (رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرارات مجلس مفوضية الانتخابات).كما حضر رئيس وعدد من المدراء العامين في الهيئة، ومدير الدائرة الانتخابية في .وبحسب اعلام القضاء، أكد المجتمعون خلال اللقاء على ضرورة توفير كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 11 2025. وشددوا على أهمية معالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون.كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات. ويعكس هذا الاجتماع العمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار "منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان"، مما يؤكد التزام هذه الجهات بضمان انتخابات حرة ونزيهة، بحسب البيان.