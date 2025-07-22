مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

وقال في بيان ورد لـ ، إن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف أن "المجلس ناقش أيضا موضوع (السياقات الوطنية لحماية الوثائق والمعلومات المصنفة) واتخذ القرار اللازم بصدده" .وأوضح المكتب، "كما جرى مناقشة مذكرات التفاهم بين العراقية ووزارة الداخلية في جمهورية طاجيكستان، ومذكرة التفاهم الأمنية مع دولة الإمارات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".