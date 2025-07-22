رئيس الوزراء يصادق على إحالة محافظ واسط إلى التحقيق بشأن حريق الكوت

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة ".وأضاف ان "النتائج تضمنت إحالة محافظ بصفته رئيس في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير".