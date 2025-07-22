المشهداني يؤكد ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات

أكد رئيس مجلس النوّاب ، الثلاثاء، لمشهدانيّ على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ يرافقه رئيس النيابية النائب ، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة لبحث الأوضاع العامة في البلاد".

وجرى خلال اللقاء "بحث مستجدات الوضع السياسي وضرورة الحفاظ على استقرار الأوضاع في البلاد"، وأكّد الاجتماع على المضي قدمًا في التعاون بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية؛ لتشريع القوانين المتبقية التي تخدم مصلحة البلد وتُسهم في توفير الخدمات للمواطنين.



كما شدّد المشهداني على "ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدّد، والسعي لضمان مشاركةٍ واسعةٍ وفاعلةٍ للحصول على تمثيلٍ حقيقي لجميع مكونات الشعب العراقي في مجلس النوّاب الجديد.



واتفق الجانبان على أهمية إدامة التواصل والتشاور في القضايا الطارئة؛ للخروج برؤيةٍ مشتركةٍ وموقفٍ موحّدٍ إزاء الأحداث الجارية.



