وزير الخارجية الأمريكي للسوداني: على الحكومة محاسبة الجناة الذين هاجموا منشآت الطاقة في كردستان

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم الأميركية بروس أن روبيو شدد على أهمية محاسبة الجناة ومنع وقوع هجمات في المستقبل.وفي الآونة الأخيرة شهد إقليم هجمات عدة بطائرات مسيرة استهدفت حقولا نفطية، بعضها تشغله شركات أجنبية.