محافظ واسط محمد جميل المياحي يعلن استقالته

وقال المياحي في منشور على صفحته بالفيسبوك تابعته ، "الى أهلنا الطيبين عوائل الشهداء الابرار.. أعلن عن تقديم استقالتي لمجلس وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة الموقر".وأضاف ان "ذلك جاء اكرماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزء جراحهم الأليمة، ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة".