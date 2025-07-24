السوداني: مشاريع البنى التحتية في البصرة هي الأساس الساند لمشاريع التنمية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " افتتح اليوم، الجسر المعلق على الذي يربط بين لمطار ، والمدينة الرياضية بمحافظة ، بطول 825 متراً".وأكد السوداني، على "مضي الحكومة في تنفيذ والحيوية في ، واستكمال البنى التحتية، كونها تشكل الأساس الساند لمشاريع التنمية وخلق فرص العمل ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي".وبحسب البيان، يبلغ ارتفاع الجسر المعلق عن سطح المياه 35 مترا من المنتصف للسماح للسفن بالعبور، فيما بلغت كلفته الكلية مع المقتربات 53 مليار دينار، وسيعالج مشكلة الازدحامات المرورية الحاصلة في مركز المحافظة، ويخفف الضغط على شبكات ، ويعزز الحركة التجارية مع دول الجوار، ويعد من الجسور الحيوية المهمة، كما سيكون من المعالم العمرانية والسياحية في البصرة.