السوداني: مشروع محطة تحلية مياه البحر يعد الأكبر على مستوى العالم ويستغرق 3 سنوات

وأشار خلال حفل إطلاق المشروع الى أن "المشروع يعد الأكبر والأحدث من نوعه في المنطقة، في ظل الشحّ الدائم في مياه الامطار وتراجع الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، إذ سيكون الى مشاريع التحلية هو الحل الدائم لخدمة أهالي ".وأضاف ، أن "المشروع تناقل بين الوزارات والحكومات، وتأخر الى أن جرى تهيئة مستلزمات نجاحه واستمراره، وتم نقله من وزارة الاعمار والاسكان الى ، لينطلق انطلاقة حقيقية"، مشيرا الى ان "حكومتنا وضعت مشروع تحلية مياه البحر في سلم الأولويات الخدمية، كونه يمثل حلاً مستداماً وجذرياً".وتابع السوداني، أن "المشروع ينفذ من قبل مجموعة الرضا، وشركة باور تشاينا، وهي شركة ذات خبرة تكنولوجية عالية ومتقدمة في هذا المجال"، لافتا الى انه "خلال فترة تنفيذ المشروع، ستكون هناك محطات تحلية صغيرة في أنحاء المحافظة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب".وبين السوداني، أن " ستوفر الموارد والامكانيات، لتقديم الخدمات الى أبناء المحافظة وتوليد فرص العمل والاستقرار المعيشي، وسيخدم مشروع تحلية مياه البحر أكثر من 4 ملايين نسمة في البصرة، وهو يشتمل على 3 خطوط متوازية للتحلية، سعة 335 م3/ يوم لكل منها، وامكانية للتوسع المستقبلي، ضمن محطة المعالجة الرئيسية بالتناضح العكسي/RO، و12 خزان مياه موقعياً تتسع لـ ( 1) مليون م3، إضافة الى الترابط مع 9 محطات للتوزيع والخزانات في عموم المحافظة، وتتصل بها عبر شبكة أنابيب تبلغ 240 كيلومتر، مع بناء محطة لتوليد للمشروع سعة 300 MW، كما سيؤمن المشروع قرابة 3500 فرصة عمل لأهالي المحافظة".