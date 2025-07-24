الشيخ حمودي للسفير الاسترالي: الحشد الشعبي نقطة توازن واستقرار

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان استقبل " " السفير الاسترالي لدى ، وبحثا الصراع الإسرائيلي الإيراني واحداث وغزة وتداعياتها على العراق، والحراك السياسي والانتخابي، والوضع الأمني العراقي.وخلال اللقاء، أكد الشيخ ، رفض العراق لأي إملاءات خارجية تمس سيادته وكرامة ابنائه، وان المفاوضات والتسويات هي البديل الآمن، مشيرا إلى أن ما شهدته السويداء وما تتعرض له من حرب إبادة وتجويع، وعدوانية نتنياهو التوسعية ولدت قناعة لدى العراقيين بضرورة التمسك بالحشد الشعبي كنعصر إطمئنان واستقرار وتوازن، منوها إلى ان قانون الحشد لعام 2016 ترجم رؤية المرجعية له كقوة عسكرية شعبية غير سياسية، وهو ما نؤيده.ونوه إلى ان هناك من يحاول زعزعة استقرار العراق وعرقلة انتخاباته إلا انه أقدر من اي مرحلة على حفظ تماسكه ومعالجة اي أزمات توضع في طريقه.