العراق يعلن تضامنه مع روسيا بعد تحطم طائرة

وقالت الخارجية في بيان، "تعرب عن تضامن جمهورية مع حكومة وشعب الصديقة، إثر حادث تحطم طائرة الركاب من طراز “أن-24” في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، والذي أسفر عن جميع الركاب".

وأضاف البيان "تتقدّم الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والشعب الروسي"، معربة عن وقوف العراق إلى جانب في مواجهة هذا الظرف الأليم.



وكانت السلطات الروسية عثرت، اليوم الخميس، على حطام طائرة ركاب "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وعلى متنها 49 شخصا، لقوا جميعهم مصرعهم، حسب تقديرات خدمات الطوارئ.