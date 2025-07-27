مجلس بغداد يعقد جلسة لانتخاب محافظ جديد

عقد مجلس ، مساء اليوم الأحد، جلسة استثنائية لانتخاب محافظ جديد بدل المحافظ السابق الذي احيل للتقاعد.

وقال مراسل ، تم افتتاح جلسة انتخاب محافظ جديد واكتمل نصاب الجلسة داخل قاعة مجلس المحافظة. وأضاف أن دولة القانون اعلنت مرشحها كمرشح وحيد. وكان رئيس أعلن، قبل أيام، احالة المحافظ الى التقاعد.