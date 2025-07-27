وزير النقل الأسبق: الكويت تتعمد إلحاق الضرر بموانئ العراق وملاحته

وقال خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على ، إن " المشكلة باتفاقية تتعلق بتحديد النقطة 162"، لافتاً إلى أن "هناك حديث عن وجود خرائط جديدة تم رسمها واعتمادها من وإرسالها إلى الأمم الممتحدة دون علم وسيتم تثبيتها لاحقاً".وأضاف أن "عرض القناة 4 – 5 كيلومتر، وبنت الكويت ميناء أمام العراق في هذه المساحة، بينما تركت 500 كيلومتر من الواجهة البحرية"، مبيناً ان "ميناء وميناء سيتضرران نتيجة ذلك".وأشار إلى أن "الكويت تمددت على المياه الإقليمية للعراق، ونية الضرر المتعمد بالعراق واضحة لديها"، مبدياً استغرابه من "تخوف من إلى المحاكم الدولية وخاصة محكمة البحار للبت في هذه القضايا".