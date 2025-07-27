الإطار التنسيقي يرفض استخدام السلاح خارج الرسمي

أكد الإطار التنسيقي، الأحد، رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي، وطالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق شفاف بعد حادثة جنوبي .

وذكر بيان للاطار، أن "الإطار التنسيقي عقد مساء اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأمنية في ، وأدان الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة، عاداً الفعل خروجاً عن القانون وسياقات الدولة".

وأضاف البيان، أن "الإطار التنسيقي دعم كل الإجراءات القضائية والحكومية لبسط الأمن وإنفاذ القانون وحفظ هيبة الدولة".

ونقل البيان عن الاطار التنسيقي "رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي"، مطالباً الجهات المعنية بـ"إجراء تحقيق شفاف ومفصل وفق الأطر القانونية ومعاقبة كل من يثبت تورطه".

ووقع اشتباك عند دائرة تابعة للزراعة في جانب من العاصمة، بين مجموعتين مختلفتين على خلفية خلاف على تسلُّم منصب إداري.