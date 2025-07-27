وزير الخارجية يصل إلى نيويورك للمشاركة بمؤتمر يخص فلسطين

وصل وزير الخارجية العراقي ، إلى للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن مستقبل القضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان، "وصل نائب رئيس ، ، إلى ، للمشاركة في مؤتمر دولي خاص يبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بها على الساحة الإقليمية والدولية".

ويأتي انعقاد المؤتمر بحسب البيان "في ظلّ تصاعد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني".



ومن المقرر أن وزير الخارجية خلال زيارته "عدداً من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين، لتنسيق العمل المشترك الداعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك داخل أروقة ".