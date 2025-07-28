الحلبوسي يلتقي محافظ بغداد الجديد وتضافر سياسي لدعم الحكومة المحلية

وقال حزب تقدم في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم محافظَ الجديد ، بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس".وأضاف المكتب، أن "اللقاء بحث أهمية تضافر جهود القوى السياسية في دعم الحكومة المحلية، والحفاظ على استقرارها للمضي بالمشاريع الخدمية التي تلبِّي تطلعات أهالي العاصمة".